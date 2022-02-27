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  4. Esir Rus askerlerin videosu yayınlandı! 'Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler'

Esir Rus askerlerin videosu yayınlandı! 'Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler'

27.02.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4'üncü güne girilirken Ukrayna Savunma Bakanlığı, çatışmalarda esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınladı. Videoda bir Ukraynalı askerin "Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler biliyorsunuz değil mi?" sorusuna Rus askerler, "Evet biliyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk" yanıtı verdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, esir Rus askerlerin videosunu yayınladı. Videoda hastanede tedavi altına alınan Rus askerlerinin bir Ukraynalı askerin "Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler biliyorsunuz değil mi?" sorusuna "Evet biliyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk" diye yanıt verdiği yer aldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı esir alınan Rus askerlerinin görüntüsünü yayınladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayılan videoda, Rus askerlerinin Ukrayna'daki hastanelerde tedavi edildiği görüldü.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORDUK"

us askerlerinin Ukraynalı askerlerle diyalogları da görüntülere yansıdı. Bir Ukraynalı askerin "Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler biliyorsunuz değil mi?" sorusuna Rus askerler, "Evet biliyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. 15 kişiydik yardım istedik. Daha sonra bağlantıyı kaybettik. Teknik ekipmanlarımız da yandı" şeklinde cevap verdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, tedavilerine devam edilen Rus askerlerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA

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