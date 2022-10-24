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  4. Esir takasının bir parçasıydı! 6 ay boyunca çektikleri işkenceyi anlattı: ''Hayvanlara bile böyle davranmazlar''

Esir takasının bir parçasıydı! 6 ay boyunca çektikleri işkenceyi anlattı: ''Hayvanlara bile böyle davranmazlar''

24.10.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hala devam ederken, geçtiğimiz hafta iki ülke arasında bir esir takası gerçekleşti. Rus esaretinden kurtulan kadınlardan biri olan 26 yaşındaki Hanna O., 6 ay boyunca maruz kaldıkları işkenceyi ve çektikleri çileyi anlattı.

Esir takasının bir parçasıydı! 6 ay boyunca çektikleri işkenceyi anlattı: ''Hayvanlara bile böyle davranmazlar''

Geçen hafta gerçekleşen bu esir takasıyla toplam 218 esir takas edildi. Rusya 12'si sivil 108 Ukraynalı kadını, Ukrayna ise aralarında sivillerinde bulunduğu 110 kişiyi serbest bıraktı. Onlardan biri olan Hanna O., Rus güçlerinin 6 ay boyunca neler yaşadıklarını anlattı.

''BAZI KADINLARI ASTILAR''

Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasında sıkışıp kalan askerlerden biri olan, 36. Deniz Tugayı üyesi 26 yaşındaki Hanna, “Bize hayvan gibi muamele ettiler. Size şu kadar söyleyeyim ki, hayvanlara bile böyle davranmazlar” diye konuştu. Ukrayna ordusu adına savaşırken Mayıs ayında yakalanan Hanna, “Kızları dövdüler, elektrik kablolarıyla elektrik verdiler ve çekiçlerle dövdüler. Bazı kadınları astılar.” diye anlattı.

EVE DÖNMEYİ HAYAL ETTİLER

Esir kaldıkları bu süreçte ekşi bir bulamaç benzeri yemekle beslendiklerini söyleyen Hanna, “Köpeklere bile böyle yemekler verilmez” diyerek içinde oldukları durumu açıkladı. Hanna, “Kendi dilimizde konuşuyoruz diye ellerimizi kesmek, dövmesi olanların ciltlerini kazımak istediler. Üzerlerine kaynar su döktüler. Bizi hayatta tutan tek şey eve dönme hayaliydi” diye konuştu.

TIBBİ MUAYENE VE RAHBİLİTASYON ALACAKLAR

Ancak o süreçte, serbest bırakılan kadınların hiçbiri esir takasına dahil olacaklarını bilmiyordu. Hanna burada yaşadığı korkuyu, "Sonunda bizi köpek gibi vuracaklar diye düşündüm" sözleri ile anlattı. Rusya'nın serbest bıraktığı esirler yolculuk sonunda ailelerine ve sevdiklerine kavuştu. Otobüsten indikten sonra sevinç gözyaşları döken kadınların tıbbi muayene ve rehabilitasyona tabi tutulacağı öğrenildi.

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