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EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI 2022! Eşit Ağırlık puanlı 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralaması ile kontenjanları...

19.07.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşit ağırlık taban puanları, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması sonrası merak edildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından kılavuzun ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandığını açıkladı. İşte Eşit ağırlık puanıyla (TM) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili merak edilenler!

EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI 2022! Eşit Ağırlık puanlı 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralaması ile kontenjanları...

Eşit ağırlık taban puanları, ÖSYM'nin web sitesinde 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlanması sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Çok sayıda aday, Eşit ağırlık puanıyla (MT) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Eşit ağırlık puanıyla (MT) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI 2022

Eşit ağırlık taban puanları merak konusu oldu. Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapacaklardır.

Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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İşte Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sıralamaları:

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Aşağıdaki tabloya yer alan eşit ağırlık bölümlerinin detayına gitmek için söz konusu bölümün üzerine tıklayın.

Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  4 YILLIK
Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))  4 YILLIK
İşletme - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  4 YILLIK
Yönetim Bilimleri Programları - (Yönetim Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Psikoloji - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Uluslararası İlişkiler - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  4 YILLIK
İktisat - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  4 YILLIK
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları - (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)  4 YILLIK
Sosyoloji - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  4 YILLIK
Yönetim Bilişim Sistemleri - (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)  4 YILLIK
Felsefe - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Uluslararası Ticaret - (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)  4 YILLIK
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik - (İşletme Fakültesi)  4 YILLIK
Uluslararası Finans - (İşletme Fakültesi)  4 YILLIK

Eşit ağırlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

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