EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI 2022! Eşit Ağırlık puanlı 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralaması ile kontenjanları...

Eşit ağırlık taban puanları, ÖSYM'nin web sitesinde 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlanması sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Çok sayıda aday, Eşit ağırlık puanıyla (MT) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Eşit ağırlık puanıyla (MT) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...
Eşit ağırlık taban puanları merak konusu oldu. Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.
Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapacaklardır.
Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
İşte Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sıralamaları:
Aşağıdaki tabloya yer alan eşit ağırlık bölümlerinin detayına gitmek için söz konusu bölümün üzerine tıklayın.
|Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|4 YILLIK
|Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))
|4 YILLIK
|İşletme - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|4 YILLIK
|Yönetim Bilimleri Programları - (Yönetim Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Psikoloji - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Uluslararası İlişkiler - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|4 YILLIK
|İktisat - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|4 YILLIK
|Sanat ve Sosyal Bilimler Programları - (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
|4 YILLIK
|Sosyoloji - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|4 YILLIK
|Yönetim Bilişim Sistemleri - (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
|4 YILLIK
|Felsefe - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Uluslararası Ticaret - (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
|4 YILLIK
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik - (İşletme Fakültesi)
|4 YILLIK
|Uluslararası Finans - (İşletme Fakültesi)
|4 YILLIK
Eşit ağırlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.
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