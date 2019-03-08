TUĞÇENUR YILMAZ - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en büyük ayrımcılıklardan biri olduğunu belirterek, "Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de eşitlik için mücadele eden kadınları destekliyoruz." dedi.

Büyükelçi Chilcott ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinin Kadınlar Günü'nde "Gölge Büyükelçi"lik için düzenlediği yarışmayı kazanan ve bir gün boyunca büyükelçinin tüm programlarına katılmaya hak kazanan Avukat Gülşah Deniz Atalar, AA muhabirine konuştu.

Bu projenin büyükelçilik dünyasını dışarıdaki insanlara açmak için fırsat olduğuna ve bunu Dünya Kadınlar Günü'nde yapmanın da ayrı bir anlam taşıdığına işaret eden Chilcott, "Bu, kadınlara kariyerlerinde diplomasi alanını düşünmeleri için de bir teşvik." diye konuştu.

Chilcott, "Dünya Kadınlar Günü aynı zamanda dünya genelinde, siyasette, iş dünyasında yönetici düzeyinde yeterli kadının olup olmadığına dikkati çekmek için de önemli bir gün." ifadesini kullandı.

"Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluşturuyor. Dünya nüfusunun yarısı, diğer yarısıyla eşit haklara sahip değil. Bu belki de en büyük ayrımcılıklardan biri." diyen Chilcott, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın en önemli görevlerden biri olduğunu söyledi.