TUĞÇENUR YILMAZ - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en büyük ayrımcılıklardan biri olduğunu belirterek, "Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de eşitlik için mücadele eden kadınları destekliyoruz." dedi.
Büyükelçi Chilcott ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinin Kadınlar Günü'nde "Gölge Büyükelçi"lik için düzenlediği yarışmayı kazanan ve bir gün boyunca büyükelçinin tüm programlarına katılmaya hak kazanan Avukat Gülşah Deniz Atalar, AA muhabirine konuştu.
Bu projenin büyükelçilik dünyasını dışarıdaki insanlara açmak için fırsat olduğuna ve bunu Dünya Kadınlar Günü'nde yapmanın da ayrı bir anlam taşıdığına işaret eden Chilcott, "Bu, kadınlara kariyerlerinde diplomasi alanını düşünmeleri için de bir teşvik." diye konuştu.
Chilcott, "Dünya Kadınlar Günü aynı zamanda dünya genelinde, siyasette, iş dünyasında yönetici düzeyinde yeterli kadının olup olmadığına dikkati çekmek için de önemli bir gün." ifadesini kullandı.
"Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluşturuyor. Dünya nüfusunun yarısı, diğer yarısıyla eşit haklara sahip değil. Bu belki de en büyük ayrımcılıklardan biri." diyen Chilcott, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın en önemli görevlerden biri olduğunu söyledi.
Chilcott, Kadınlar Günü'nü çok önemsediklerinin altını çizerek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin İngiltere'de siyasi gündemde yer aldığını ve bu kapsamda birçok projeyi desteklediklerini anlattı.
- "Hala eşit olmayan bir dünyada yaşadığımızın farkındayız"
İngiltere Dışişleri Bakanlığı personelinin yaklaşık yarısının kadınlardan oluştuğunu belirten Chilcott, "Bu bütün resmi ortaya koymuyor çünkü kadınların hangi pozisyonlarda görevli olduğuna bakmak gerek. Üst düzey pozisyonlara baktığınızda, oranların hala erkekler lehine olduğunu görüyorsunuz." dedi.
Chilcott, "Tüm kadınları desteklemeye çalışıyoruz. Hala eşit olmayan bir dünyada yaşadığımızın farkındayız." şeklinde konuştu.
Türkiye'de hayatın birçok alanında erkeklerle aynı haklara sahip olmak için mücadele eden birçok kadın olduğunu dile getiren Chilcott, "Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de eşitlik için mücadele eden kadınları destekliyoruz. Bu konuda Türk hükümeti ve STK'lerle ortak bazı projeler yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.
- "Kadına karşı şiddete karşı erkeklere karşı cezasızlık söz konusu"
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinin "Gölge Büyükelçi" olmak için düzenlediği yarışmayı kazanan ve bir gün boyunca Büyükelçi'nin bütün programlarına katılmaya hak kazanan Atalar ise Kadınlar Günü ile ilgili etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.
"Kendimi çok şanslı hissediyorum." diyen Atalar, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinin Kadınlar Günü dolayısıyla böyle bir proje düzenlemesinin önemine değindi. Atalar, büyükelçinin bir kadına kendi koltuğunu vermesinin çok güzel bir şey olduğunu belirterek, kadınların karşı karşıya kaldığı problemler konusunda farkındalık yaratılması gerektiğinin altını çizdi.
Büyükelçilerin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için çaba sarf etmeleri gerektiğini vurgulayan Atalar, Kadınlar Günü'nde sadece hediyeler ve indirimlerle yaratılmaya çalışılan algının da önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.
Atalar, "Dünyanın her yerinde kadına şiddete karşı ne yazık ki erkeklere uygulanan cezasızlık söz konusu. Bu sadece bizim ülkemizde değil, bütün ülkelerde var." şeklinde konuştu.
- "Kadın-erkek eşitliği olmadığı durumlarda yapılan projeler gerçekçi değil"
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne olduğu konusunda özellikle erkeklerin farkındalığının artırılması ve kadınların ekonomik ve politik hayata katılmaları için projeler üretmek istediğini belirten Atalar, "Erkekler kadınların ne gibi problemlerle karşı karşıya olduklarının gerçekten farkına varırlarsa o zaman o problemin çözümü için adım atabilirler." dedi.
Atalar, "Dışişleri Bakanlığında ya da büyükelçiliklerde kadın-erkek eşitliği olmadığı durumlarda yapılan projelerin hiçbirinin gerçekçi olmadığı ve bir sonuca ulaşmayacağı çok açık. O nedenle büyükelçilikte çalışan kadın ve erkek sayısının eşit olması, hatta kadın sayısının daha fazla olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"Kadınlar ne kadar lider pozisyonunda, sorumluluk sahibi olurlarsa bu erkekler için de hayatı kolaylaştıran bir şey olacaktır." diyen Atalay, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in "Bir kadın siyasete girerse hayatı değişir ama kadınlar siyasete girerse hayat değişir." sözünü hatırlattı.
Atalay, sözlerini, "Kadına karşı şiddetin azaldığı, erkek cezasızlığının son bulduğu, kadınların ve kendini kadın hissedenlerin gerçekten hak ettikleri bir dünyada yaşaması dileğiyle. Dünya kadınlar günü kutlu olsun." diyerek tamamladı.
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