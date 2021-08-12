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Eşiyle barışmak için gitti, kayınvalidesini öldürdü: Pişmanım, namus davası nedeniyle yaptım

12.08.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Honaz ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmaya gittiği sırada kayınvalidesini öldürüp kayıplara karışan zanlı yakalandı. Adliyeye çıkarılan zanlı, "Pişman mısınız?" sorusuna, "Pişmanım tabi, namus davası nedeniyle yaptım" dedi.

Eşiyle barışmak için gitti, kayınvalidesini öldürdü: Pişmanım, namus davası nedeniyle yaptım

Olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana gelmişti. Eşi ile yaşadığı ailevi sorunlarından kayınvalidesi Sultan Duran'ı (59) sorumlu tutan Aydın A. (33), boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak için kayınvalidesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki evine geldi. Yaşanan tartışmanın ardından Aydın A. ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan ikisi başına ve göğsüne isabet eden Sultan Duran yolda hayatını kaybederken, kurşunların biri yerden sekerek öfkeli damadın 3 yaşındaki oğlu Atalay’a isabet etti. Hafif yaralanan bebek tedavi altına alındı.

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"PİŞMANIM, NAMUS DAVASI NEDENİYLE YAPTIM"

Kayınvalidesini öldürüp kaçan Aydın A.'nın çevre illere de kaçabileceği ihmali üzerine polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Çalışmalarını sıklaştıran ekipler Aydın A.'yı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan öfkeli damat ifadesi alındıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkarıldığı sırada "Pişman mısınız?" sorusuna ise Aydın A., "Pişmanım tabi, namus davası nedeniyle yaptım" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli silahlı saldırı
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