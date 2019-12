Eşiyle başladığı oto yıkama işinin patronu oldu

"Ailem en büyük destekçim” Oto yıkama işinin yorucu olduğunu ancak sevdiği işi yaptığı için üstesinden gelebildiğini belirten Sezer, “10 yıldır bu işi yapıyorum. Başta eşimle başlamıştım. Sonra kendim devam ettim. Şimdi eski işletmemi kapattım, yeni bir yer açtım. Ailem benim her zaman en büyük destekçim. Gelen müşterilerim, eski mahalledekiler alışmışlardı. Şu anki mahallemdeki müşterilerim ilk etapta ‘Acaba yapabilir misin?, Bayansın, araba kullanabiliyor musun?’ gibi tepkilerle geliyorlar. Ama memnun olarak geri dönüyorlar. İlk defa gelen müşterilerim devamlı gelmek istiyorlar” diye konuştu.

Uşak’ta yaşayan Hülya Sezer (37), eşiyle başladığı oto yıkama işini 10 yıldır tek başına devam ettiriyor. Oto yıkama sektöründe Uşak’ta ilk kadın girişimcilerden olan Sezer, ev ekonomisine katkı sunmanın yanı sıra pek çok kadına örnek oluyor. Uşaklı 37 yaşındaki Hülya Sezer, 10 yıldır oto yıkama işi yapıyor. Başta eşiyle başladığı oto yıkama işini tek başına devam ettiren Sezer, kendi işinin patronu olarak sektörde başarıyla ilerliyor. Oto yıkama işinde Uşak’taki ilk kadın girişimcilerden olan Sezer ilk işletmesini kapatıp yenisini açarak müşterilerine hizmet veriyor. Kendisini görünce ön yargılı yaklaşanların sonrasında devamlı müşterileri olduğunu ifade eden Hülya Sezer, erkek işi denilen her işi kadınların da yapabileceğini dile getirdi. İşletmesinde henüz çalışanı bulunmayan Sezer çoğu zaman annesinin de yardımını alarak faaliyet gösteriyor.

“Kadınlar istedikten sonra her şeyi yapabilir”

Girişimci kadınlara ilham olan Hülya Sezer, “Kadınlar korkmasınlar hedeflerinin arkasından gitsinler. Biz muhteşem varlıklarız. İstedikten sonra her şeyi başarabilirler. Hedeflemeye devam etsinler. Kadınlar istedikten sonra her şeyi yapabilirler” dedi.

“İşini özenle yapıyor”

Sezer’in devamlı müşterilerinden biri olan Hasan Çakar, “Aracımı yaklaşık 3 yıldır getiriyorum. İlk başta şaşırmıştım ama işini gerektiği gibi özenle yaptığı için memnunum ve her zaman memnun bir şekilde ayrılıyorum. Genelde erkeklere alışkın olduğumuz için ilk başta şaşırdım ama sonrasında da memnun kaldığım için devamlı geliyorum” şeklinde konuştu.