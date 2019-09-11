HABER

Eşiyle birlikte evde turşu işine girdi, siparişlere yetiştiremiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 10:30 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde eşiyle birlikte ilk başlarda eşe dosta yaptıkları turşulara talep artınca seri üretime başlayan halk oyunları hocası Mehmet Sait Kaya, şimdi siparişlere yetiştirmiyor.Kızıltepe Sanayi Mahallesi’nde ikamet eden halk oyunları hocası Mehmet Sait Kaya (48), aile bütçesine katkı sağlamak için eşi Zeynep Kaya ile birlikte evde turşu işine girdi.

Eşiyle birlikte evde turşu işine girdi, siparişlere yetiştiremiyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde eşiyle birlikte ilk başlarda eşe dosta yaptıkları turşulara talep artınca seri üretime başlayan halk oyunları hocası Mehmet Sait Kaya, şimdi siparişlere yetiştirmiyor.
Kızıltepe Sanayi Mahallesi’nde ikamet eden halk oyunları hocası Mehmet Sait Kaya (48), aile bütçesine katkı sağlamak için eşi Zeynep Kaya ile birlikte evde turşu işine girdi. İlk başta sadece eşe dosta turşu yapan Kaya ailesi, sipariş gelmeye başlayınca seri üretime geçti. Zamanla yapılan turşular evin bütün odalarını doldurmaya başladı. Aile siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Artık geçimin zorlaştığını kaydeden Mehmet Sait Kaya, eşi ile birlikte karar verdiklerini ve ev ekonomisine helalinden katkı sunmak için turşu işine girdiklerini söyledi. Evlerinin fabrikaya dönüştüğünü kaydeden Kaya, mutfakta, yattıkları odada, evin her köşesinde turşu olduğunu ifade etti.

Yurt dışından gelen siparişleri imkansızlıktan dolayı karşılayamıyor
Mehmet Sait Kaya, imkanı olmadığı için şimdilik yurt dışından gelen siparişlere karşılık veremediğini söyledi. Kaya, "Allah’ın izniyle 10 çeşide yakın turşu yapıyoruz. İnşallah daha güzel yerlere getireceğiz. Yurt dışından, Almanya ve Belçika’dan gelmeye başladı. Bu çeşitlerimizi sanaldan gördüler, ısrarla bize tekliflerde bulundular ama maalesef dediğim gibi maddi güç ve herhangi bir destek olmadığı için şu an öyle bir durumum yok maalesef. Ama sipariş geliyor" dedi.
Siparişleri yetiştirmek için eşine yardım eden Zeynep Kaya, "Siparişleri yetiştirmek için eşimle beraber gece gündüz çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yurt dışından, batı taraflarından her yerden sipariş geliyor" diye konuştu.

Eşiyle birlikte evde turşu işine girdi, siparişlere yetiştiremiyor

PARTNER Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip... Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip...
Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
En çok erkekler intihar ediyor: Sorumluluk çok fazlaEn çok erkekler intihar ediyor: Sorumluluk çok fazla
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Son dakika! Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.