Eşiyle birlikte olup, balkondan kaçan köylüsünü bıçakladı

GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde M.S. (39), balkondan atlayıp kaçan, eşiyle birlikte olduğunu iddia ettiği köylüsü E.S.'yi yakalayıp, boğazından ve başından bıçaklayarak yaraladı.
Olay, öğleden sonra, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. M.S., kardeşi M.S. ile birlikte eve geldi. M.S. kapıyı çaldığında eşi E.S. (33), "Bekle üzerimi giyiniyorum" diye seslendi. Şüphelenip dışarı çıkan M.S., köylüsü E.S.'nin birinci kattaki evinin balkondan atlayıp kaçtığını gördü. M.S. peşine düştüğü E.S.'yi 200 metre ileride yakaladı. M.S. üzerindeki bıçağı çıkartarak eşiyle birlikte olduğunu öne sürdüğü E.S.'nin boğazına ve başına sapladı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan, boğazında 2 santim, başında da 2 santim kesik olan E.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Polis, olay sonrası M.S.'yi gözaltına aldı.
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