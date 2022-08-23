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Eşiyle boşanma aşamasındaki koca sinir krizi geçirdi! 6 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı

23.08.2022 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde eşi G.K. ile boşanma aşamasında olan M.K. dehşet saçtı. Evde yalnız olduğu sırada sinir krizi geçiren koca, eşyaları kırarak çevreye zarar verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Polislere 6 saat direnen M.K., apartmanda korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Sonunda ise polisin biber gazıyla yaptığı müdahaleye etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Ankara'daki olay dün 17.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Apartman sakinleri, giriş kattaki M.K.'ya ait evden sesler geldiğini duyunca polise haber verdi.

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EVDEKİ EŞYALARI VE CAMLARI KIRDI

İddiaya göre eşi G.K. ile boşanma aşamasında olan M.K., bunalıma girerek sinir krizi geçirdi ve kendini eve kilitledi. M.K. evdeki eşyaları ve camları kırarak çevreye zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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6 SAAT BOYUNCA İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Kapıyı kilitleyerek polise direnen M.K.'nın isteği üzerine olay yerine eşi G.K. geldi. 6 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince M.K., polisin biber gazıyla yaptığı müdahale sonucu etkisiz hale getirildi.

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Elleri ters kelepçelenerek gözaltına alınan M.K., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA-İHA)


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polis Ankara boşanma
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