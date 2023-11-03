Eşiyle ilişki yaşadığı arkadaşını katletmişti! İnternet geçmişi ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, Bursa'nın Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Arı (31) 24 Şubat günü eşi Selma Arı ile tartıştıktan sonra av tüfeğini yanına alarak kendisine ait kamyonete binip ortadan kayboldu. Yakınları genç adamdan bir daha haber alamayarak kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Arı'yla ilgili kayıp çalışması başlatırken, köyüler Recep Arı'nın cansız bedenini evine 5 kilometre uzaklıkta Burhaniye Mahallesi'ne bağlı ormanlık alanda vurulmuş halde buldu. Köylüler durumu hemen jandarmaya bildirirken, Arı'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Arı'nın cebinde 4 bin 500 TL para olduğu tespit edilirken, cüzdanı ve cep telefonunu ise bulunamadı. Olaydan hemen sonra soruşturma başlatan jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisi olarak Recep Arı'nın eşi Selma Arı ve arkadaşı Kadir Ilgız’ı (22) gözaltına aldı.

'EŞİYLE İLİŞKİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİ'

Kadir Ilgız ile Selma Arı'nın, Jandarma Komutanlığı'nda sorgusunda bir süre boyunca susma haklarını kullandıkları ve daha sonra Kadir Ilgız’ın suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Selma Arı ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kadir Ilgız, Recep Arı'nın öğrenmesiyle birlikte çıkan tartışmada olayın gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Kadir Ilgız, tutuksuz sanık Selma Arı, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

'TAVANA DEĞİL KAFAMA SIKARDI'

Duruşmada savunma yapan Selma Arı eşinin dışarıda farklı hayatı olduğunu belirterek, "Eşimin öldürülmesiyle ilgim alakam yok. Tarım işiyle uğraşıyoruz kazandığımız parayı eşim alkollü mekanlara veriyordu. Aradığımız zaman ulaşamıyorduk dışarıda farklı hayatları vardı. Sürekli dayak diyordum. Sabahlara kadar eve gelmeyince ailesine söylüyordum arayın bulun diye. Kadir sürekli bizim işlerimizi yapan destek olan biriydi. Kadir'le sadece telefondan konuştuk. Olay günü annemlerdeyim Kadir'le mesajlaşıyorduk. Günün nasıl geçti ne yapıyorsun diye. Eşim geldi silahla vücuduma vurdu ardından beni korkutmak için tavana ateş etti. 'Önce Kadir’i öldüreceğim sonra seni öldüreceğim' dedi. Eşim eve geldiği zaman oğlum aşağı kaçıyordu. Çocuğumu aldım kadın sığınma evine gittim. Birkaç gün sonra jandarma bana 'kocan kayıp' dedi. Eşimin öldürülmesiyle alakalı bir suçum yok sadece beddua ediyordum. Kadir'le mesajlaşmamızda eşimin sinirleneceği bir şey yoktu. Sinirleneceği bir şey olsa tavana değil kafama sıkardı" dedi.

'BENİM KİMSEYLE GÖNÜL İLİŞKİM OLMADI'

Tutuklu olarak yargılanan Kadir Ilgız ise duruşmada verdiği savunmasında Recep Arı'nın mesajları gördüğü için sinirlendiğini belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum, tasarlayarak adam öldürmedim. Böyle bir olay yaşanmasını asla istemedim. Recep Arı hemen geleceğimizi söyleyince binmek zorunda kaldım. Güzel şekilde sohbet ederek olay yerine geldik. Araçtan tüfeği çıkararak ayaklarıma ateş etmeye başladı. Sen benim karımla nasıl ilişki yaşarsın diye bağırdı. Bıçakla üzerime doğru gelmeye başladı. Bıçağı alıp ormana attım. 'Seni öyle bir yerde öldüreceğim ki kimse bulamayacak' dedi. Düşündüğü gibi olmadığını normal bir mesajlaşma olduğunu söyledim. Gerekirse köyü terk ederim dedim. Üzerime doğru taş attı belimde bulunan silahım düştü. Silahı görmesin diye üzerine yattım göğsümle gizlemeye çalıştım. Arabadan tüfeği alıp bana doğru gelince korktum. Korkuyla belimle bulunan tabancayla ateş etmeye başladım. O korkuyla bitmiş şarjörle bile ateş etmeye çalışıyordum. Doktora gittiğimde bıçaklandığımı, bunu kimseye söylememesi gerektiğini söyledim. Benim kimseyle gönül ilişkim olmadı. Selma Arı ile normal havadan sudan günlük muhabbetler konuşuyorduk. Selma’dan daha çok 6 yaşındaki oğluyla konuşuyordum" dedi.

'ELDEKİ BARUT İZİ KAÇ GÜNDE ÇIKAR'

Mahkeme heyetinin telefonunda yapılan inceleme sırasında internette "Eldeki barut izi kaç günde çıkar" araması yaptığını sorması üzerine Kadir Ilgız, "Benim Recep Arı’yı öldürme niyetim yoktu. Geceleri alkollü mekanlardan sarhoş şekilde eve getiriyordum istesem o zaman öldürebilirdim. Defalarca kez evine getirdim sadece ailesi değil köy buna şahittir. Vicdan azabı çektim, cesedin bulunması için jandarmayı bölgeye yönlendirdim" dedi.

Mahkeme heyeti, Kadir Ilgız’ın tutukluluğunun devamına, Selma Arı’nın ise hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

İHA





