HABER

Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği adamı öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 14:06 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, Orhan A.

Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği adamı öldürdü

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kiraz ilçesinde, Orhan A. (38), eşi S.A. ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü Ali Rıza Saka'yı (35) pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Jandarma ekiplerince olay sonrası saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alınan Orhan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, çarşamba günü saat 01.00 sıralarında, kırsal Mavidere Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan A., iddiaya göre, babasına ait 03 FA 606 plakalı otomobille evinin yakınındaki ağaçlıkta arkadaşı M.A. ile birlikte alkol alıp, sohbet eden Ali Rıza Saka'nın yanına geldi. Araçtan inen Orhan A., eşi S.A. ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü Ali Rıza Saka'ya yaklaşarak, pompalı tüfekle ateş açtı. Kasıklarından vurularak, ağır yaralanan Saka, kanlar içinde yere yığıldı. Saka'nın arkadaşı M.A., sağlık ve jandarma ekiplerine haber verirken, Orhan A. ise otomobile binip, olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Saka, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Rıza Saka'nın cenazesinin, bugün Birgi Derviş Ağa Camii'nde kılınacak namazın ardından Birgi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri, Orhan A.'yı aynı mahallede saklandığı evde yakaladı. Orhan A. ile oğlu Serdar A. (15) ve ağabeyi Yılmaz A. (37) ile birlikte gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Orhan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği adamı öldürdü

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
3 yaşındaki çocuğa kan donduran şiddet3 yaşındaki çocuğa kan donduran şiddet
Şuhut’ta trafik kazası: 2 yaralıŞuhut’ta trafik kazası: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.