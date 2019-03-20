Eşiyle ilişki yaşayan kişiyi başına taşla vurarak öldürdü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Duran Üstün (54), eşi Yasemin Üstün (50) ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği Cevdet Karakaya’yı (60) başına taşla vurarak öldürdü.

Olay, 17 Mart'ta Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyenler, başı kanlar içinde yerde yatan kişiyi görünce, durumu 112 Acil'e bildirdi. Gelen sağlık ekibi, isminin Cevdet Karaya olduğu tespit edilen ağır yaralı kişiyi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Karakaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karakaya'nın evli Yasemin Üstün’le ilişkisi olduğunu öğrendi. Yaklaşık 1 yıldır Karakaya ile ilişki yaşan Üstün'ün daha sonra evini terk ettiği ortaya çıktı.

İddiaya göre, inşaat ustası Duran Üstün, kızı Fahriye Erdem ve damadı Selman Erdem'le birlikte olay günü Karakaya'nın evine gitti. Cevdet Karakaya, karşısında Üstün'ü ve yakınlarını görünce kaçmaya çalıştı. Duran Üstün, arkasından koşup, yakaladığı Karakaya'nın başına taşla vurdu. Karakaya kaçmaya çalışırken, yol kenarına yığıldı. Üstün ise kaçtı.

Tüm bu detayları öğrenen ekipler, Duran Üstün, eşi Yasemin Üstün, kızı Fahriye ile damadı Selman Erdem'i gözaltına aldı. Duran Üstün sorgusunda, "Karakaya bana bıçak çekti, kendimi savunmak için taşla karşılık verdim" dedi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Duran Üstün tutuklandı, 3 kişi adli serbest bırakıldı.

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