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Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlunu tabancayla yaraladı

15.12.2020 20:23 | Son Güncelleme:
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Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlunu tabancayla yaraladı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde iddiaya göre eşinin dayısının oğlu ile ilişkisi olduğunu öğrenen koca silahla dehşet saçtı.

Olay, Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Muhammet K. eşiyle ilişkisinin olduğu iddia edilen dayısının oğlu Sinan M.’yi (35) vücudunun farklı yerlerinden silahla ateş ederek yaraladı. Olayın ardından otomobille kaçarak Karakurt Mahallesi'nde oturduğu evine gitmeye çalıştı. Polis ekiplerinin peşinde olduğunu anlayan Muhammet K. iş yerine kaçmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sinan M.'yi olay yerinde yaralı halde gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından silahla yaralanan Sinan M. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından iş yerinin önünde yakalanarak, gözaltına alınan Muhammet K. ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi. Şahsın ilk ifadesinde, “Eşimle ilişkisi olduğunu öğrendim, tartıştık ve silahla yaraladım” dediği belirtildi.

(DHA)

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