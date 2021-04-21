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Eşiyle kavga eden hamile kadın karnına bıçak sapladı!

21.04.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde resmi nikahı bulunmayan eşi ile kavga eden hamile kadın, karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendisini öldürmeye çalıştı. 23 yaşındaki adam, hamile kadının yaralandığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay 12.15 sıralarında Körfez Yeniyalı Mahallesi Zemzem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hamile olan H.G.K. (20) adlı kadın, resmi nikahı olmadığı kocası Ş.B.G. (23) ile birlikte yaşadıkları evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinir krizi geçiren H.G.K, eline aldığı bıçağı karnına batırarak hem bebeğini hem de kendini öldürmeye çalıştı. H.G.K.’nin yaralandığını gören Ş.B.G., durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hamile kadın, ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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BU İLK DEĞİLMİŞ!

Hastanede tedavi altına alınan kadın ve bebeğinin durumun iyi olduğu, yaralı H.G.K.’nin daha önce de birlikte yaşadığı Ş.B.G. ile tartışarak kolunu kestiği iddia edildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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İHA

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