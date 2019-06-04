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Eşiyle kavga edip balkonun kenarına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 16:19 | Son Güncelleme

Ankara'da eşiyle tartışan adam, evindeki fotoğrafları yaktıktan sonra balkondan sarkıp atlayacağını söyledi - Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, evin kapısını kırarak balkondaki adamı yakalayıp gözaltına aldı

Başkentte eşiyle tartışıp evdeki fotoğrafları yaktıktan sonra çıktığı balkondan atlayacağını söyleyen adamı polis evin kapısını kırıp gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Mamak General Zeki Doğan Mahallesi'nde, ailevi sıkıntıları olduğu belirtilen Salih K, eşiyle kavga ettikten sonra evde bulunan fotoğrafları ateşe verdi. Ardından elinde bıçakla 3'üncü kattaki evinin balkona çıkan Salih K, balkondan sarkarak kendisini atacağını söyledi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Müzakereci polisler ile itfaiye ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı sırada kapıyı kırarak eve giren polisler, Salih K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Salih K, sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü.

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