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Eşiyle kavga etti, hıncını arabadan çıkarttı!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2020 12:07 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'de eşiyle kavga eden bir kişi, öfkesini kontrol edemeyince eline aldığı sopayla otomobilinin camlarını kırdı. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi evinde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında dışarıya çıkan kişi, evinin önünde park halinde bulunan otomobilin yanına geldi. Eline aldığı sopayla otomobilinin camlarını ve dikiz aynalarını kırmaya başladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilinin camlarını kıran kişiyi, polis merkezine götürdü. Eşiyle tartışan kişinin otomobilinin camlarını kırması ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaybedildi.

Görüntülerde öfkeli kişinin, elindeki sopayla otomobilinin camlarına defalarca vurduğu görülüyor.

(DHA)

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