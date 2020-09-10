HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşiyle kavga ettikten sonra 'üzerimde bomba var' diyerek tehdit eden kişi polisi alarma geçirdi

Eşiyle kavga ettikten sonra 'üzerimde bomba var' diyerek tehdit eden kişi polisi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 07:14 | Son Güncelleme

Elazığ'da evde eşiyle kavga ettikten sonra beline sardığı düzenekle üzerinde bomba olduğunu söyleyen yabancı uyruklu kişi, ihbar üzerine gelen polisi görünce kaçtı.

Eşiyle kavga ettikten sonra 'üzerimde bomba var' diyerek tehdit eden kişi polisi alarma geçirdi

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu 3 çocuk babası M.A, henüz bilinmeyen nedenle eşi H.A. ile tartıştı.

Çıkan kavgada eşine şiddet uygulayan M.A, daha sonra kablolardan oluşturduğu bir düzeneği bantla beline sararak "üzerimde bomba var" diye bağırıp eşini tehdit etti.

Korkarak komşulardan yardım isteyen H.A'nın çığlıklarını duyan apartman sakinleri polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin geldiğini fark eden M.A, beline sardığı düzenekle evin arka balkonundan atlayarak kaçtı.

Bölgeye aralarında özel harekat polisinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.
Bomba arama ve narkotik köpeğiyle evde arama yapan ekipler, el yapımı ses bombası olduğu düşünülen bir materyal ile kullanılmamış polis ve asker üniforması ve polis üniforması yapımında kullanılan kumaş ele geçirdi.

Bu arada ekipler, olay yeri yakınlarında gezinen ve kaçan M.A. ile bağlantısı olabileceğini değerlendirdiği bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararıTrump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Twitch’den devrim niteliğinde hareket! O özelliği herkese açıyorTwitch’den devrim niteliğinde hareket! O özelliği herkese açıyor
En Çok Okunan Haberler
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Otomobil demir yığınına döndü, burnu bile kanamadı
Otomobil demir yığınına döndü, burnu bile kanamadı
Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
15 ilde eş zamanlı operasyon
Kendisine 'yan bakan' kişiye kurşun yağdırdı; 1 yaralı
Kendisine 'yan bakan' kişiye kurşun yağdırdı; 1 yaralı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan dikkat çeken İsrail kararı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
İzmit’te, MİT destekli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
İzmit’te, MİT destekli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
Afyonkarahisar Valisi Çiçek’ten karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.