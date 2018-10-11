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Eşiyle kavgasına komşuları tepki gösterince sokakta dehşet saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 00:09 | Son Güncelleme

Malatya'da eşi ile arasında çıkan tartışmaya tepki gösteren çevredekilere sinirlenen Rıza A., 2 tabancayla havaya rastgele ateş etti. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri Rıza A.'yı etkisiz hale getirildi.

Eşiyle kavgasına komşuları tepki gösterince sokakta dehşet saçtı

Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Rıza A. ile eşi arasında evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Rıza A'nın eşi sokağa çıkarak, çevredekilerden yardım istedi. Komşuların tepki göstermesi üzerine Rıza A. bulunduğu evden sokağa çıkarak, tabancayla rastgele havaya ateş açtı.

Çevredekilerin korku dolu anlar yaşadığı olayda, ihbar üzerine gelen polis ekipleri Rıza A.'yı etkisiz hale getirdi ve 2 tabancaya da el koydu. Ardından Rıza A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Malatya kadına şiddet silahlı saldırı

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