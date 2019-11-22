Eşiyle kayınvalidesini öldüren sanığa müebbet istemi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da öğretmen eşini ve teyzesi olan kayınvalidesini öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılandığı davada savcı, sanık Mehmet Reşit Çelik'in "Eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Reşit Çelik ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan katılan Fatma Küçük’ün avukatı Mesude Büşra Küçük, Türkiye'de geçen ay öldürülen 36 kadından 6'sının boşanmak istediği için öldürüldüğünü anlatarak, haksız tahrik indiriminden yararlanmak için dayanaksız ifadeler kullanan sanığın "tasarlayarak öldürme"’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Tayyip Özdurmaz, sanık Mehmet Reşit Çelik ile eşi Ayşegül Çelik arasında ailevi sebeplerden dolayı son zamanlarda problemler yaşandığını aktardı.

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Olay tarihi olan 27 Temmuz 2018’den bir ay önce maktul Ayşegül Çelik'in boşanma davası açtığı belirtilen iddianamede, sanığın olay günü de çalıştığı okulun yakınına giderek buluştuğu eşiyle boşanma davasıyla ilgili konuştukları sırada tartıştıkları ifade edildi.