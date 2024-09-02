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  4. Eşiyle küstü,evine gitmedi! Otomobilinde ölü bulundu

Eşiyle küstü,evine gitmedi! Otomobilinde ölü bulundu

02.09.2024 23:55
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Manisa'da, 4 gündür eşiyle küs olan ve eve gitmeyen 57 yaşındaki Ömer Yılmaz, park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

Eşiyle küstü,evine gitmedi! Otomobilinde ölü bulundu

Manisa'da, feci bir olay yaşandı. Olay, saat 21.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. Akgedik TOKİ’deki bir sitede bekçi olarak çalışan 5 çocuk babası Ömer Yılmaz, iddiaya göre, 4 gün önce tartıştığı eşine küs olması sebebiyle kırsal Maldan Mahallesi’ndeki evine gitmedi. Yılmaz, Muradiye Mahallesi’ndeki otomobilinde kalmaya başladı.

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EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Otomobilden kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde bulunan Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Olay yerine getirilen eşi Hasibe Yılmaz, eşini teşhis ederek, sinir krizi geçirdi. Acılı eş ambulansa alınırken, cenaze savcılığın incelemesinin ardından Manisa Merkezefendi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yılmaz’ın ölüm nedeni araştırılıyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Otomobil
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