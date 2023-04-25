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  4. Eşiyle mesajlaşan akrabasına kurşun yağdırdı! Korkunç cinayet anı kamerada

Eşiyle mesajlaşan akrabasına kurşun yağdırdı! Korkunç cinayet anı kamerada

25.04.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Murat K., eşiyle mesajlaştığı gerekçesiyle aralarında husumet bulunan akrabası İbrahim K.'yi (33) kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Sokak ortasında yaşanana cinayet anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Gökçeli Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan dönerci dükkanı önünde Ramazan Bayramı'nın 1. günü meydana geldi. İddiaya göre, Murat K., eşiyle mesajlaştığı iddiasıyla aralarında husumet bulunan akrabası İbrahim K.'ye (33) tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan İbrahim K. kaldırıldığı Salıpazarı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Murat K. ise olaydan sonra kaçtı.

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MESAJLAŞMA YÜZÜNDEN HUSUMETLİLERMİŞ

Ölen İbrahim K.'nin yakınlarının, Murat K.'nin eşi ile İbrahim arasında daha önce mesajlaşma yüzünden husumet bulunduğunu ve olayın bu yüzden olayın meydana gelmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

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CİNAYET ANI KAMERADA

Dönerci dükkanı önünde işlenen cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, dükkanın önünde bir kişi ile yürüyen İbrahim K.'ye yaklaşan Murat K., silahı doğrultarak ateş ediyor.

Araya giren şahsın engellemesine rağmen ateş etmeyi sürdüren katil zanlısı, yere düşen İbrahim K.'nin kafasına yakından kurşun sıkıyor.

Olaydan sonra gözaltına alınan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

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