Eşiyle sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde eşi ile birlikte sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi 405 Sokak’ta meydana geldi. Eşi ile birlikte sokakta yürüyen Mustafa Kaya (49), iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı durumdaki Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, ayakkabıcı olduğu öğrenilen Kaya’nın hastaneye gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

