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Eşiyle sorun yaşayınca intihara kalkıştı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 18:45 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürleri 'Oğlunun okulundan istenen parayı veremeyince intihara kalkıştı' başlığıyla verdiğimiz haberi, yeniden düzenleyerek veriyoruz.

Eşiyle sorun yaşayınca intihara kalkıştı (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürleri
'Oğlunun okulundan istenen parayı veremeyince intihara kalkıştı' başlığıyla verdiğimiz haberi, yeniden düzenleyerek veriyoruz.
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YENİDEN

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da eşiyle sorun yaşadığı iddia edilen Emrah İ. (33), eski baraj kapaklarına çıkarak, intihara kalkıştı. Emrah İ., polisin ikna çabaları sonucu eyleminden vazgeçti.
Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Eski baraj kapaklarında bir kişinin dikenli tellerle çevrili bölümü geçip, aşağı sarktığını gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kapakların üzerinde duran Emrah İ., olay yerine gelen polis ekiplerine, atlayacağını söyledi. Polis, eşiyle sorunlarının olduğunu belirten Emrah İ.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Düşme ihtimaline karşı Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.
Polisin uzun uğraşı sonunda eyleminden vazgeçen Emrah İ., itfaiye erinin bariyerlerdeki telleri kesmesinin ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen Emrah İ.'nin, ifadesinde, eşiyle olan tartışmaları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

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