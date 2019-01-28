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Eşiyle taksi beklerken otomobil çarpan Zeynep Tuğçe, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:02 | Son Güncelleme

BURSA'da, kaldırımda bir yıllık eşi Yasin Çelik (35) ile taksi beklerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Zeynep Tuğçe Deniz Çelik (28), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Eşiyle taksi beklerken otomobil çarpan Zeynep Tuğçe, toprağa verildi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kaldırımda bir yıllık eşi Yasin Çelik (35) ile taksi beklerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Zeynep Tuğçe Deniz Çelik (28), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kaza, geçen Cuma gecesi merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. İş çıkışı buluşup, bir süre AVM'de vakit geçiren Zeynep Tuğçe Deniz Çelik ile eşi Yasin Çelik, evlerine gitmek için kaldırımda taksi beklemeye başladı. Bu sırada Bursa yönüne giden O.T. (31) yönetimindeki 16 CFY 14 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'e çarptı. Bir otomobil firmasının genel müdürünün asistanı olan Çelik ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan bir yıllık evli Zeynep Tuğçe Deniz Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sürücü O.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsinin ardından Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Mudanya ilçesine götürüldü. Çelik'in cenazesi, Mehmetler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Mudanya Aile Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenazede genç kadının eşi ve ailesiyle yakınları gözyaşlarına boğuldu.

FOTOĞRAFLI

Eşiyle taksi beklerken otomobil çarpan Zeynep Tuğçe, toprağa verildiEşiyle taksi beklerken otomobil çarpan Zeynep Tuğçe, toprağa verildi

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