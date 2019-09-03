HABER

Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 19:42 | Son Güncelleme

ADANA'da, 3 aylık hamile Özlem G., eşi Ali G.

Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 3 aylık hamile Özlem G., eşi Ali G. ile tartışma sırasında iddiaya göre hareket halindeki otomobilden atladı.
Olay, akşam saatlerinde, Seyhan ilçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin'e tatile giden Özlem G. ve Ali G. çifti dönüş yolunda otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 3 aylık hamile Özlem G. hareket halindeki otomobilden atladı. Olayı gören bölgedeki motorize yunus ekipleri, Özlem G.'nin yanına gitti. Yunus ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Özlem G., ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ali G. ise olayın ardından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladıEşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı

160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı 160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
Dayı yeğen kavgası kanlı bittiDayı yeğen kavgası kanlı bitti
Diyarbakır’da HDP İl Binası önünde çocukları dağa kaçırılan ailelerden eylemDiyarbakır’da HDP İl Binası önünde çocukları dağa kaçırılan ailelerden eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.