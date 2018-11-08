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Eşiyle tartışan kadın, 5'inci kattan kanepeye düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 17:30 | Son Güncelleme

ÇORUM'da eve geç geldiği gerekçesiyle eşi Uğurcan B.

Eşiyle tartışan kadın, 5'inci kattan kanepeye düştü

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da eve geç geldiği gerekçesiyle eşi Uğurcan B. (32) ile tartışıp 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki evinin penceresinden atlayan Semra B. (36), bina önündeki kanepenin üzerine düştü. Bacakları ve vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan Semra B. hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan Uğurcan B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, Ulukavak Mahallesi'nde 6 katlı apartmanda 30 Ekim Salı gecesi meydana geldi. Semra B., iddiaya göre, eve geç saatte geldiği gerekçesiyle özel sektörde çalışan Uğurcan B. ile tartışmaya başladı. Çiftin tartışması, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Semra B., oturduğu evin yatak odası penceresini açarak atlamak istedi. Eşinin müdahalesine rağmen Semra B., 5'inci kattan kendisini boşluğa bıraktı. Semra B., şans eseri, bina önündeki bahçede bulunan kanepenin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemede, bacaklarında ve kaburgasında kırıklar belirlenen Semra B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyat edilen Semra B., daha sonra Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.
EŞİ SERBEST BIRAKILDI
Olayla ilgili gözaltına alınan Uğurcan B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol uygulanarak serbest kalırken, bacakları ve vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan eşi Semra B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin de sürdüğü belirtildi.
HADİSLER DİKKAT ÇEKTİ
Bu arada, olayın yaşandığı apartmanın girişinde asılı levhadaki, 'Zulüm etmeyiz, zulme de uğramayınız. Zira zulme rıza zulümdür' ve 'Sizin en hayırlınız eşlerine ve çocuklarına karşı en iyi davrananınızdır' Hadis-i Şerif'leri dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Eşiyle tartışan kadın, 5'inci kattan kanepeye düştüEşiyle tartışan kadın, 5'inci kattan kanepeye düştüEşiyle tartışan kadın, 5'inci kattan kanepeye düştüEşiyle tartışan kadın, 5'inci kattan kanepeye düştü

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