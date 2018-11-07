Eşiyle tartışan kadın, kendisini balkondan attı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te eşiyle tartışan Nurcan Ç. (43) kendisini birinci kattaki evinin balkonundan attı. Yaralanan Nurcan Ç., tedaviye alındı. Olay, öğleden sonra, İzmit Tepecik Mahallesi Dut Sokak'ta meydana geldi. Eşi Serkan Ç. (43) ile bilinmeyen bir nedenle tartışan Nurcan Ç., kendisini birinci kattaki evinin balkonundan attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yerde yaralı yatan Nurcan Ç.'ye ilk müdahalede bulundu. Bu sırada Serkan Ç., eşine yardım etmek isteyen mahalle sakinlerinin üzerine saksı attı. Mahalleli, kaçarak kendini korudu. İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Nurcan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, Serkan Ç.'yi ifadesini almak üzere Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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