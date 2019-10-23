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Eşiyle tartışan kadın kendisini ikinci kattan aşağı attı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

Çekmeköy’de Ziyaettin Y.

Çekmeköy’de Ziyaettin Y. isimli şahıs, kardeşinin evinde kalan eşi ile konuşmak için eve geldi, fakat eşinin kendisini eve sokmaması üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle Ayşe Y. kendisini binanın ikinci katından aşağı attı. Feci şekilde düşen kadın hayatını kaybederken kocası tutuklandı.
Çekmeköy Soğukpınar Mahallesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, Ziyaettin Y.(47), kardeşinin evinde kalan eşi Ayşe Y. (45) ile görüşmek için eve geldi. Fakat Ziyaettin Y. eşi tarafından eve alınmadı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ayşe Y. kendisini binanın ikinci katından aşağı attı. Ağır yaralanan kadın hızla hastaneye kaldırıldı. Ayşe Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karısıyla tartışan koca Ziyaettin Y. ise polise teslim oldu.
Ziyaettin Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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