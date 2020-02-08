HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti

Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 13:07 | Son Güncelleme

Çorum’da, şehir dışına gitmek için otogara gelen S.S. adlı kadın, eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla havaya ateş etti. Polisin etkisiz hale getirdiği kadın gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi

Önceki gün yaşanan olayda, S.S. (45) adlı kadın, eşi A.S. ile tartıştıktan sonra Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne geldi. Telefonla eşine ulaşamayan koca da peşinden geldi. Çift arasında tartışma çıktı. Durumu fark eden polis ekipleri, çifti ayırıp, A.S.’yi eşinden uzaklaştırdı.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Ancak bu sırada kadın, çantasından çıkardığı tabancayla havaya ateş açtı. Polis, kadını etkisiz hale getirip, silahı almak istedi. Ancak bu sırada silah yeniden ateş aldı. Şans eseri can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda, S.S. etkisiz hale getirildi.

O ANLAR KAMERADA

Sinir krizi geçiren kadın, polis ekiplerince sakinleştirildikten sonra gözaltına alındı. Otogarda yaşananlar ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, çantasından çıkardığı tabancayla rastgele ateş eden kadına polis ekiplerinin müdahale ettiği, müdahale sırasında da kadının elindeki silahın ateş aldığı görülüyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
PARTNER Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver' Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver'
Hamile kadın ve kızını itfaiye kurtardıHamile kadın ve kızını itfaiye kurtardı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum otogar silah kadın

En Çok Okunan Haberler

Acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatan kişi bakın kimmiş!

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatan kişi bakın kimmiş!

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi! Ünlü çift Atina'da görüntülendi

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi! Ünlü çift Atina'da görüntülendi

İsyan etti! 'Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar...'

İsyan etti! 'Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar...'

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı

500 bin TL ödülle aranan Ömer Oran öldürüldü

500 bin TL ödülle aranan Ömer Oran öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunu bidaha dışarı salmayın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 YPG/PKK'lı terörist teslim oldu

Çözülüyorlar! 5 tanesi daha teslim oldu

Feci şekilde hayatını kaybeden Mehtap'ın ölümündeki sır perdesi hala aralanamadı

Korkunç şekilde ölen Mehtap'la ilgili çelişkili sözler...

İzmir'de acı olay... Yaşlı çift yangında öldü

Acı olay... Yaşlı çift yanarak can verdi

Yalova'da yük gemisi karaya oturdu

Yük gemisi karaya oturdu

Kayseri'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Kayseri'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Feci yangın! Hamile kadın ve kızını itfaiye kurtardı

Hamile kadın ve kızını itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.