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  4. Eşiyle tartışan kadından şoke eden hareket! Hastanelik oldu

Eşiyle tartışan kadından şoke eden hareket! Hastanelik oldu

07.06.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da eşiyle tartışan bir kadın 1. kattan atlayarak hastanelik oldu. Hastanede kadının alınan ifadesinde, kendisini kimsenin atmadığını, kocasından şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hülya ve Mahmut S., Elazığ'dan Adana’daki akrabalarının yanına geldi. Burada çift geçim sıkıntısı nedeniyle kavga etti. Kavgadan bunalan Hülya S. birinci kattan atladı. Yere düşerek yaralanan kadın çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Hastanede kadının alınan ifadesinde, kendisini kimsenin atmadığını, kocasından şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.

İfadesi alınan Mahmut S. ise serbest bırakıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah hayırlısını versin hiç iyiye gitmiyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. her konuda herkese.. bahane hazır herşeye
ALLAH herkesin yardımcısı olsun ev geçindirememek çok zor kim ister çocukları aç yatsın
Ülkede kafalar yanıyor artık!

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