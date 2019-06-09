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Eşiyle tartışan kişi, tüfekle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 20:16 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 4 ay önce evlendiği eşi H.O.

Eşiyle tartışan kişi, tüfekle intihar etti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 4 ay önce evlendiği eşi H.O. tartışan Ercan O. (28), otomobilinde pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, eşi H.O. ile tartışan Ercan O., otomobiline binerek evden çıktı. Daha sonra ormanlık alana gelen Ercan O, bagajından çıkardığı pompalı tüfekle başına ateş etti. Silah sesini duyanlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan O.'nun, eşi H.O. ile 4 ay önce evlendiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eşiyle tartışan kişi, tüfekle intihar ettiEşiyle tartışan kişi, tüfekle intihar etti

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