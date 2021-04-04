Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor

Kula’ya bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi’nde ikamet eden 70 yaşındaki Mahmut Harman, dün saat 16.00 sıralarında eşi Mediha Harman (60) ile tartıştıktan sonra evi terk etti. Yanına az miktarda para alıp ortadan kaybolan Harman’dan haber alınamayınca arama çalışmaları başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na dün akşam saatlerinde gelen ihbarla harekete geçen jandarma ekipleri, Gölbaşı Mahallesi civarında arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri ve Manisa’dan gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 24 saattir yürüttüğü arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlayamadı.

HAVANIN KARARMASIYLA ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Kayıp şahsın Gölbaşı Mahallesi’nde bulunan ilçe göletine düşme ihtimaline karşı, jandarma ve AFAD ekiplerinin bir bölümü, gölet çevresinde arama çalışması yaptı. Ancak burada yapılan arama çalışmalarında da bir ize rastlanamadı. Jandarma ekiplerinin arama çalışmalarını, bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam, bizzat yönetti.

Öte yandan, kayıp yaşlı adam için yürütülen arama çalışmalarına, havanın kararmasıyla birlikte ara verildi. Yarın sabahın ilk saatlerinde yeniden başlatılacak olan arama çalışmalarında, jandarma ve AFAD ekipleri, personel sayını artırarak yeniden görev alacak.