Eşiyle tartışıp intihara kalkışan İngiliz, hastanede öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatile geldiği gün eşiyle tartışıp pantolon kemeriyle intihara kalkışan İngiliz Anthony Wesley Sykes (34), bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele 18 Eylül'de eşiyle birlikte tatile gelen İngiliz Anthony Wesley Sykes, iddiaya göre aynı gün eşiye artıştı. Oteldeki odasında pantolon kemeriyle intihara kalkışan Anthony Wesley Sykes, eşi tarafından bulundu. Eşinin haber vermesi üzerine otele jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Anthony Wesley Sykes, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Hastanede bir haftadır tedavi gören Anthony Wesley Sykes, dün yaşamını yitirdi. Anthony Wesley Sykes'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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