HABER

Eşiyle tartışıp intihara kalkışan İngiliz, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 15:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatile geldiği gün eşiyle tartışıp pantolon kemeriyle intihara kalkışan İngiliz Anthony Wesley Sykes (34), bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eşiyle tartışıp intihara kalkışan İngiliz, hastanede öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatile geldiği gün eşiyle tartışıp pantolon kemeriyle intihara kalkışan İngiliz Anthony Wesley Sykes (34), bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele 18 Eylül'de eşiyle birlikte tatile gelen İngiliz Anthony Wesley Sykes, iddiaya göre aynı gün eşiye artıştı. Oteldeki odasında pantolon kemeriyle intihara kalkışan Anthony Wesley Sykes, eşi tarafından bulundu. Eşinin haber vermesi üzerine otele jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Anthony Wesley Sykes, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Hastanede bir haftadır tedavi gören Anthony Wesley Sykes, dün yaşamını yitirdi. Anthony Wesley Sykes'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPodyumu yıkıp geçtiler...Podyumu yıkıp geçtiler...
Kadın öğretmen, tramvayda uyardığı kadının saldırdığı iddiasıyla şikayetçi olduKadın öğretmen, tramvayda uyardığı kadının saldırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu
Motosikleti, üzerine yatarak kullanırken görüntülendiMotosikleti, üzerine yatarak kullanırken görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sahte diplomalı 'estetik doktoruna' gözaltı

Sahte diplomalı 'estetik doktoruna' gözaltı

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri

Vahşet! Minik köpeği kaynar suyla yaktılar

Vahşet! Minik köpeği kaynar suyla yaktılar

Dünyanın en eski yapıları açıklandı! Türkiye'den de bir yapı listede

Dünyanın en eski yapıları açıklandı! Türkiye'den de bir yapı listede

Kayseri'de milyonlarca yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu!

Kayseri'de milyonlarca yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu!

Arşivden çıkan görmediğiniz nadir kareler

Arşivden çıkan görmediğiniz nadir kareler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.