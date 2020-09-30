Eşiyle tartışırken araya giren kızını bıçakladı!

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yasemen Abduljabbar, evde, kavga eden babası Yahya Muhammed Al Anı ile annesi Bafol Kadhim Al Saad'ı (46) ayırmak için araya girdi.

Bu sırada Yahya Muhammed Al Anı, kızını karnından bıçakladı. Yasemen Abduljabbar kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yasemen Abduljabbar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şüpheli Yahya Muhammed Al Anı gözaltına alındı.

Yahya Muhammed Al Anı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

