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Eşiyle tartıştı, 'Benden kurtulacaksınız' diyerek intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 19:37 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, bir süre önce evi terk eden eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine giden 2 çocuk babası Yılmaz S.

Eşiyle tartıştı, 'Benden kurtulacaksınız' diyerek intihar etti

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, bir süre önce evi terk eden eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine giden 2 çocuk babası Yılmaz S. (43), 'Hepiniz benden kurtulacaksınız' dedikten sonra başına tabancayla ateş ederek yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce evi terk eden eşiyle konuşup barışmak için kayınpederinin evine giden halı yıkama dükkanı sabihi ve 2 çocuk babası Yılmaz S., eşiyle tekrar tartışmaya başladı. Yılmaz S., eşinin otomobilin arka camına kaldırım taşı fırlatıp 'Hepiniz benden kurtulacaksınız' diye bağırdı. Ardından kendi aracından tabancasını alıp, başına ateş etti. Kanlar içiresinde yere yığılan Yılmaz S.'nin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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