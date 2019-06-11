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Eşiyle tartıştı çatıda çıkıp intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 02:15 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl İlçesinde bir şahıs eşiyle tartıştıktan sonra ilçenin en işlek caddesinde bulunan bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Bursa’nın İnegöl İlçesinde bir şahıs eşiyle tartıştıktan sonra ilçenin en işlek caddesinde bulunan bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Şahısı polis ekipleri bir anlık dalgınlıklarında faydanalarak kurtardı.
Alınan bilgilere göre evli 3 çocuk babası Osman D isimli şahıs henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle eşiyle tartıştı. Tartışma sonrası bulanıma giren şahıs Milli irade meydanında bulunan bir binan çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Bu sırada olayı gören trafik polisi 155 arayarak konuyu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler intihara kalkışan şahsı ikna etmek için uzun uğraş verdi. Olay yerine gelen Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin’te şahısla konuşarak vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Osman D bir türlü ikna olmadı. Bunun üzerine şahıs bitişikteki kızılay binasının çatısına çıktı. Ayakları aşağı sarkıtması yürekleri ağza getirdi. İtfaiye ekipleri olay yerinde önlemler alarak aşağı hava yastığı açtı. Olayı duyan vatandaşlar ise ellerinde cep telefonlarıyla meraklı gözlerle film izler gibi olayı izlediler. Toplanan kalabalığı polis ekipleri dağttı. Osman K’nın bir anlık dalgınlığından yaralanan çatıda polisler şahsın kolundan tutarak yanlarına çekti. Gözyaşlarına hakim olamayan Osman K daha sonra olay yerinde bekletilen ambulansla inegöl devlet hastanesine götürüklerek tedav altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Eşiyle tartıştı çatıda çıkıp intihara kalkıştı

Eşiyle tartıştı çatıda çıkıp intihara kalkıştı

Eşiyle tartıştı çatıda çıkıp intihara kalkıştı

Eşiyle tartıştı çatıda çıkıp intihara kalkıştı

Eşiyle tartıştı çatıda çıkıp intihara kalkıştı

Eşiyle tartıştı çatıda çıkıp intihara kalkıştı

Eşiyle tartıştı çatıda çıkıp intihara kalkıştı

Eşiyle tartıştı çatıda çıkıp intihara kalkıştı

Eşiyle tartıştı çatıda çıkıp intihara kalkıştı

Eşiyle tartıştı çatıda çıkıp intihara kalkıştı

Eşiyle tartıştı çatıda çıkıp intihara kalkıştı

Eşiyle tartıştı çatıda çıkıp intihara kalkıştı

Eşiyle tartıştı çatıda çıkıp intihara kalkıştı

Eşiyle tartıştı çatıda çıkıp intihara kalkıştı

Eşiyle tartıştı çatıda çıkıp intihara kalkıştı
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