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Eşiyle tartıştı, falezlerde intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 18:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'da eşiyle yaşadığı sorunlar yüzünden bunalıma girdiği iddia edilen A.A.

Eşiyle tartıştı, falezlerde intihara kalkıştı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da eşiyle yaşadığı sorunlar yüzünden bunalıma girdiği iddia edilen A.A. (33), falezlerde intihara kalkıştı. Kadın, polis ekipleri tarafından ikna edildi.
Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Muratpaşa ilçesindeki Yavuz Özcan Parkı'nda bulunan falezlerde meydana geldi. Bir süredir eşiyle aralarında sorunlar yaşadığı iddia edilen A.A., bugün yine tartışınca sinir krizi geçirdi. A.A., Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlere geldi. Falezlerdeki kadını görenler, polise ve itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, kadını ikna etmek için harekete geçti. Yanına kimseyi yaklaştırmayan A.A., Yunus ekibindeki polislerin ikna etmesi üzerine intihardan vazgeçti. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla alınan A.A., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Eşiyle tartıştı, falezlerde intihara kalkıştıEşiyle tartıştı, falezlerde intihara kalkıştı

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