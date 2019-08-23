Eşiyle tartıştığı sırada iki aracın arasında kalan kişi öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da boşanmak üzere olduğu eşiyle yol ortasında tartışan kişi, iki aracın arasında kalarak öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Harbiş Mahallesi'nde Tuncay Demirel, pazar yerinde boşanmak üzere olduğu eşi Nazife Demirel ile karşılaştı.

Tartışmaya başlayan çiftten Nazife Demirel otomobiline doğru yürüdüğü sırada Tuncay Demirel de arkasından gitti. Tuncay Demirel, eşinin saçından çekip dışarı çıkarmaya çalıştı.

Bu sırada Nazife Demirel'in, otomobili hareket ettirmesiyle Tuncay Demirel yere düştü. Demirel, arkadan gelen araçla eşinin aracı arasında kalarak hayatını kaybetti.

Demirel'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

