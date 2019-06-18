HABER

Eşiyle tartıştıktan sonra başına silah dayayıp intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 21:55 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, eşiyle tartıştığı iddiasıyla başına tabanca dayayarak intihara kalkışan alkollü Fuat S'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri silahı elinden alıp, intiharı engelledi.  Olay, akşam saatlerinde, Körpeçler Mahellesi’nde meydana geldi.

Eşiyle tartıştıktan sonra başına silah dayayıp intihara kalkıştı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de, eşiyle tartıştığı iddiasıyla başına tabanca dayayarak intihara kalkışan alkollü Fuat S'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri silahı elinden alıp, intiharı engelledi.
Olay, akşam saatlerinde, Körpeçler Mahellesi’nde meydana geldi. Sokak ortasında başına silah dayayan Fuat S., intihara kalkışacağını söyleyince mahalleli durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bölgeyi boşaltarak Fuat S.'yi ikna etmek için çalışmalara başladı. Eşiyle kavga ettiği için inthara kalkıştığını söyleyen Fuat S.'yi polis ikna edemeyince eşinin yanına götürmeyi teklif etti. Teklifi kabul eden Fuat S., motosiklete bineceği sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, elinden silahı aldı. Fuat S.'yi etkisiz hale getiren ekipler, sağlık kontrolü yapılması için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan kontrolde Fuat S.'nin alkollü olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından Fuat S., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Eşiyle tartıştıktan sonra başına silah dayayıp intihara kalkıştıEşiyle tartıştıktan sonra başına silah dayayıp intihara kalkıştı

PARTNER200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş
Makas atan TIR, bariyerleri çarptıMakas atan TIR, bariyerleri çarptı
Kavga ettiği kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüKavga ettiği kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

Trabzon’dan acı haber: 6 kişi hayatını kaybetti

Trabzon’dan acı haber: 6 kişi hayatını kaybetti

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.