Eşiyle tartıştıktan sonra başına silah dayayıp intihara kalkıştı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de, eşiyle tartıştığı iddiasıyla başına tabanca dayayarak intihara kalkışan alkollü Fuat S'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri silahı elinden alıp, intiharı engelledi.

Olay, akşam saatlerinde, Körpeçler Mahellesi’nde meydana geldi. Sokak ortasında başına silah dayayan Fuat S., intihara kalkışacağını söyleyince mahalleli durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bölgeyi boşaltarak Fuat S.'yi ikna etmek için çalışmalara başladı. Eşiyle kavga ettiği için inthara kalkıştığını söyleyen Fuat S.'yi polis ikna edemeyince eşinin yanına götürmeyi teklif etti. Teklifi kabul eden Fuat S., motosiklete bineceği sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, elinden silahı aldı. Fuat S.'yi etkisiz hale getiren ekipler, sağlık kontrolü yapılması için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan kontrolde Fuat S.'nin alkollü olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından Fuat S., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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