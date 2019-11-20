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Eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 18:04 | Son Güncelleme

BURSA'da, dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıkan sonra bir daha eve dönmeyen Mehmet Ali Koldaş (49), arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirdi.

Hayri ŞEN/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'da, dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıkan sonra bir daha eve dönmeyen Mehmet Ali Koldaş (49), arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, Koldaş'ı bulmak için geniş çaplı arama başlattı.
Bursa'nın İznik ilçesi Göllüce Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Koldaş, dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştı. Tartışmanın ardından evden çıkan Koldaş, bir daha evine dönmedi. Durumdan şüphelenen aile, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK, İHH ve ANDA ekipleri, dün saat 19.00 sıralarında evden çıkarak bir daha dönmeyen Koldaş'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler, 1 çocuk babası Koldaş'ın gidebileceği bölgelerde geniş çaplı arama yapıyor.

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