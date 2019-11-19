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Eşiyle yürürken kamyon kasası kapağı çarpan kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 13:11 | Son Güncelleme

Çankırı'daki kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Çankırı'da seyir halindeki kamyonun kasasının açılan arka kapağının çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Orta ilçesi Nevzat Ayaz Caddesi'nde, eşi Murat Dümen ile yolun kenarında yürüyen Ayşe Dümen'e, yoldan geçen kamyonun yana doğru açılmış arka kasa kapağı çarptı.

Ayşe Dümen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine kazanın farkına varan kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza, bölgedeki benzin istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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