"ESKADER 2018 Kültür Sanat Ödülleri" sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl verilen "ESKADER Kültür Sanat Ödülleri" sahiplerini buldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreni, TRT İstanbul Radyosu Sanatçısı Sabahat Aslan'ın Türk halk müziği dinletisiyle ve derneğin çalışmalarının yer aldığı videonun gösterimiyle başladı.

ESKADER Başkanı Şerif Aydemir, yaptığı açılış konuşmasında 11. kez düzenlenen ödül törenine katkı sağlayanlara, kültür ve sanat faaliyetlerine çalışma alanı açan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Edebiyat ve sanattan başka dünyanın kirinden arındıracak ve zihinleri berraklaştıracak bir şey olmadığını ifade eden Aydemir, "Burada bulunan ve bulunamayan dost ve kardeşlerimize, dünya ve ahiret güzelliği, bütün insanlığa huzur, mazlumlara selamet niyaz ediyorum." dedi.

İsmet Özel'in "Üç Frenk Havası" şiirindeki "Gövdene imrenirdi ok atmayı bilenler" ifadesini anımsatan Aydemir, şunları kaydetti:

"ESKADER'liler olarak bizim kültür, sanat ve edebiyat kaygımız var. Bizim derdimiz var. Bize ESKADER'i kurduran işte bu dertti. Biraz sonra da ödül plaketlerini bu dertle takdim edeceğiz. Hamdolsun, bize güzel kapılar açan, bizi hayırlı çalışmalarda istihdam eden Rabbimize şükrediyorum."