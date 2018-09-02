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Eskeşehir'de Türk Yıldızları'ndan 'kurtuluş günü' gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 20:14 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti.

Eskeşehir'de Türk Yıldızları'ndan 'kurtuluş günü' gösterisi

Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti.
Türk Yıldızları, Eskişehir'deki etkinlik kapsamında Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'ndan havalanarak Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları'nın 501'inci gösterisini Vali Vekili Ali Muhiddin Varol, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Milletvekili Jale Nur Sülü, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ile parkı dolduran binlerce kişi izledi.
Gösteri sonunda Vali Vekili Ali Muhiddin Varol, Türk Yıldızları Filo Komutanı Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay'a plaket verdi. Özatay da Varol'a Türk Yıldızları'nın fotoğrafını takdim etti.

FOTOĞRAFLI

Eskeşehir'de Türk Yıldızları'ndan 'kurtuluş günü' gösterisiEskeşehir'de Türk Yıldızları'ndan 'kurtuluş günü' gösterisiEskeşehir'de Türk Yıldızları'ndan 'kurtuluş günü' gösterisiEskeşehir'de Türk Yıldızları'ndan 'kurtuluş günü' gösterisi

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