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Eski 109. Topçu Alayı Komutanı Çobanbeyli'nin "FETÖ" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

Erzurum'da FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları öne sürülen ve aralarında dönemin 109. Topçu Alayı Komutanı eski albay Oğuz Çobanbeyli'nin de aralarında bulunduğu 7 eski subayın yargılanmasına devam edildi

Erzurum'da, FETÖ'nün darbe girişimine katılıp örgütün sözde "Erzincan sıkıyönetim komutanı" olan dönemin 3. Ordu Komutanlığı Kurmay Yarbaşkanı eski tuğgeneral Ekrem Çağlar'dan aldığı darbe talimatlarını Kars ve Iğdır'daki örgüt mensuplarına ilettiği iddia edilen dönemin 109. Topçu Alayı Komutanı eski albay Oğuz Çobanbeyli'nin de aralarında bulunduğu 7 eski subayın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Çobanbeyli, tutuksuz sanık dönemin 1. Tabur Komutanı eski yarbay Ramazan K. ile sanık avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar eski binbaşı Kadir A, dönemin 2. tabur komutanı eski yarbay Serkan A, eski üsteğmenler Onur Vahap A. ve Cemal D. ise duruşmaya bağlı bulundukları illerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Eski astsubay Soner K. ise duruşmaya gelmeyi.

Sanık Çobanbeyli, geçmiş savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Bu bayramı evimde geçirmek istiyorum. Bu bayramda cezaevinden çıkamazsam 5 bayramdır içeride olmuş olacağım. Diğer arkadaşlarım dışarıda, ben de dışarıda olmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da ifadelerinde önceki savunmalarını tekrar ettiklerini kaydederek adalete güvendiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Oğuz Çobanbeyli'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.
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- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgütün sözde "Erzincan Sıkıyönetim Komutanı" olan dönemin 3. Ordu Komutanlığı Kurmay Yarbaşkanı eski Tuğgeneral Ekrem Çağlar'ın darbe girişiminden önce Ankara'ya giderek aldığı darbe talimatlarını eski 109. Topçu Alay Komutanı albay Oğuz Çobanbeyli'ye aktardığı, Çobanbeyli'nin de 9. Kolordu Komutanlığı bölgesiyle ilgili bu talimatları Kars ve Iğdır'daki örgüt mensuplarına ileterek "kuryelik" yaptığı belirtiliyor.

Çobanbeyli'nin, 15 Temmuz'da mesainin tamamlanmasından sonra Kars'ın Sarıkamış ilçesine giderek dönemin Sarıkamış Tugay Komutanı Murat Yetgin ile akabinde Kars'a giderek aynı suça karışan Iğdır 5. Hudut Alay Komutanı Ekrem Küçükberber ile görüştüğü, aynı gün söz konusu suça ilişkin hakkında dava açılan eski Tuğgeneral Ali Avcı komutasındaki Kars 14. Mekanize Tugay Komutanlığı Kışlasına aracıyla girdiği anlatılan iddianamede, sanığın Kars'tan dönüşte evine dahi uğramaksızın 109. Topçu Alayı Kışlasına giderek bir kısım rütbeli personeli odasına çağırıp araç hazırlanması, askerlere konuyla ilgili bilgi verilmemesi, askerlerin televizyon ve iletişim araçlarından uzak tutulması, rütbeli personele mühimmat dağıtılması gibi emirler verdiği yer alıyor.

İddianamede, eski Yarbay Ramazan K'nin ise komutasını yürüttüğü 1. Tabur Komutanlığında her bölükten 15 asker ile birer araç hazırlanması ve cephanelikten mühimmat getirilmesi için astlarına emir verdiği, eski binbaşı Kadir A'nın "Sıkıyönetim Direktifi" konulu belgeyi yazdırarak Çobanbeyli'ye ibraz ettiği ve Çobanbeyli'nin odasındaki toplantıdan sonra "Rütbeli personel mühimmat alsın." emrini diğer sanıklara aktardığı, eski üsteğmen Cemal D'nin de komutasındaki bakım bölüğünden mühimmat getirilmesi, araç hazırlanması, bölükten 30 kişilik takım oluşturulması için astlarına emir verdiği ve konuşma sırasında astlarına "Emir bekliyoruz." ve "İç Hizmet Kanunu" gibi ifadelerde bulunduğu kaydediliyor.

Eski Üsteğmen Onur Vahap A'nın diğer sanık eski 2. Tabur Komutanı Yarbay Serkan A'nın talimatı ile kendi bölüğünde görevli askerlerden takım oluşturduğu, araçların getirilmesi konusunda astlarına emir verdiği, yapılan faaliyetlerin tatbikat olduğu konusunda astlarına konuşma yaptığı, emir verilmesi durumunda kışla dışına çıkmak istemediğini söyleyen astına "Böyle bir şey yok, emir verilirse çıkacaksın." diye emir verdiği aktarılan iddianamede, eski Astsubay Soner K'nin, bir uzman çavuşun "emir verilirse buna uymayacağı, gerekirse tel örgülerden atlayıp kaçacağına" dair sözleri üzerine "Arkadaşlar biz askeriz, asker olduğumuzu unutmayalım, ne emir verilirse biz onu yaparız." dediği ifade ediliyor.

İddianamede, tüm sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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