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Eski 15 öğretmen hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 11:20 | Son Güncelleme

MEB'de görevliyken KHK ile ihraç edilen ve ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 15 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 12'si yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) görevliyken KHK ile ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 15 eski öğretmenden 12'si gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün MEB'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 15 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara, Bursa, Isparta ve Çanakkale'de operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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