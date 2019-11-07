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Eski 2 Twitter çalışanı Suudi Arabistan adına casuslukla suçlanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2019 11:36 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformu Twitter’ın eski 2 çalışanı ve söz konusu 2 çalışan ve Suudi Arabistan yetkilileri arasında aracı olarak hareket eden bir Suudi vatandaşı casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanıyor.

ABD, (DHA)- Sosyal medya platformu Twitter’ın eski 2 çalışanı ve söz konusu 2 çalışan ve Suudi Arabistan yetkilileri arasında aracı olarak hareket eden bir Suudi vatandaşı casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanıyor.

The Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Twitter’ın eski 2 çalışanı olan Ahmad Abouammo ve Ali Alzabarah, Suudi Arabistan adına casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanıyor. Abouammo sahte belge hazırlama ve Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) yalan beyanda bulunmakla suçlanırken; Alzabarah ise Suudi yetkililer adına, 2015 yılında 6 binden fazla Twitter kullanıcısının kişiler verilerine erişmekle suçlanıyor. Ayrıca Suudi vatandaşı olan Ahmed Almutairi’nin de söz konusu 2 eski Twitter çalışanı ve Suudi yetkililer arasında aracı olarak harekete ederek casusluk faaliyeti yürütmekle suçlandığı belirtiliyor.

Öte yandan, Çarşamba günü Seattle şehrindeki bir mahkemeye çıkarılan ve Cuma günü görülecek davaya kadar tutukluluk haline karar verilen Abouammo’nun, Twitter’daki işinden 2015 yılında ayrıldığı belirtiliyor. Alzabarah’ın ise yöneticilerin durumu fark etmesiyle idari izne çıkarıldığı ve ardından eşi ve kızıyla Suudi Arabistan’a gittiği kaydediliyor.

Alzabarah ve aracı olarak hareket eden Ahmed Almutairi’nin Suudi Arabistan’da olduğu düşünülüyor. Suudi Arabistan'ın bu şekilde takipçisi yüksek gazeteci ve muhalifleri takip ettiği ve hesapları üzerinden özel bilgilerine ulaştığı belirtiliyor.

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