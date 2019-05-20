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Eski AB Bakanı Egemen Bağış Darülaceze'de iftar yemeği verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 22:27 | Son Güncelleme

ESKİ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış Darülaceze'de iftar yemeği verdi.

Eski AB Bakanı Egemen Bağış Darülaceze'de iftar yemeği verdi

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-ESKİ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış Darülaceze'de iftar yemeği verdi.
15'cisi düzenlenen iftar programına iş, sanat dünyasından çok sayıda isim ve farklı din temsilcileri katıldı.
İftar öncesi Darülaceze sakinleriyle bol bol sohbet eden Egemen ve Beyhan Bağış çifti, konuklarını Darülaceze girişinde karşıladı. Programda okunan dualarla birlikte oruçlar açıldı.
İftar Program öncesi açıklama yapan Bağış "15 yıldır iftar davetimizi burada yapmayı tercih ediyoruz. Darülaceze anlamlı bir yer burada bizim değerlerimizi burada hatırlamak çok önemli diye düşündük. Eşim bu projeyi çok önemsiyor. Aylardır bunun hazırlıkları ile uğraşıyor. Bu akşam bu etkinlikte buranın sakinleri ile bizim dostlarımızı bir araya getirmiş olacağız " dedi.
Egemen Bağış'ın eşi Beyhan Bağış ise "Bu mekan bizim için çok anlamlı. Bu mütevazi aile iftarımızı biz her sene burada vermeyi tercih ediyoruz. Darülaceze başkanı ve sakinleri bize her sene kucak açıyor, onu için çok mutluyuz ve gururluyuz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Eski AB Bakanı Egemen Bağış Darülaceze'de iftar yemeği verdiEski AB Bakanı Egemen Bağış Darülaceze'de iftar yemeği verdiEski AB Bakanı Egemen Bağış Darülaceze'de iftar yemeği verdiEski AB Bakanı Egemen Bağış Darülaceze'de iftar yemeği verdi

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