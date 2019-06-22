Eski AB Başmüzakerecisi Bağış, Brüksel merkezli dergiye yazdı

Böyle bir coğrafyanın kuvvetli, dirençli ve çevik olmayı gerektirdiğini belirten Bağış, "Türkiye, Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' prensipli dış politika ilkesini izlemektedir." ifadesini kullandı.

Bağış, mevcut krizlere karşı tesis edilemeyen birliğin, insanlığı bu krizlere karşı savunmasız hale getirdiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin her cihetten zamanının en büyük çalkantılarıyla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Kıbrıs Rum tarafı, tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini durdurmadığı ve ortak karar mekanizmalarını kuracak bir görüşle Kıbrıs Türkleri ile iş birliği oluşturmadığı sürece Türkiye, kararlılıkla kendi kıta sahanlığı haklarını muhafazaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de karşılaştığı mücadelelerin temelinde Kıbrıs meselesinin yattığına işaret eden Bağış, "AB, Kıbrıs Adası'nın istikrar ve barışını sağlayacak Annan Planı'nın çoğu Kıbrıs Türk'ü tarafından benimsendiğini ancak Kıbrıs Rumlarınca kararlı bir biçimde reddedildiğini unutmuşa benziyor. Buna rağmen Kıbrıs Rum Yönetimi, AB'ye tam üye kabul edilirken Türkler sanki AB'ye uyumlu oy vermek cezalandırılmayı hak eden bir davranışmış gibi izole edildi." görüşünü paylaştı.

Crans Montana sürecinde Türkiye ve KKTC’nin barış ve çözümden yana tutumunu sürdürmesine rağmen Rum kesiminin uzlaşmamak için tavır ortaya koyduğunun altını çizen Bağış, diyalog ve diplomasi temeline dayanan müzakere edilmiş bir anlaşmanın Kıbrıs'ı adil, uygulanabilir ve dayanıklı çözüme kavuşturacağını, Türkiye ile Yunanistan'ın bu doğrultuda çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.

- Kıta sahanlığı

Bağış, Kıbrıs Adası'nın hidrokarbon kaynakları konusuna da değindiği makalesinde, AB'nin Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ve Kıbrıs meselesine bakışının Türkiye'yi halihazırda oldukça hüsrana uğrattığına işaret ederek, AB'nin deniz yetki alanı iddialarına ve deniz sınırlarına ilişkin hüküm verilmesinde bir mahkeme gibi hareket etmeyerek çekimser ve tarafsız kalması gerektiğini belirtti.