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Eski ABD Başkanı Bush yanlışlıkla 'Irak'ın haksız ve acımasız işgalini' kınadı

19.05.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

George W. Bush, Ukrayna savaşı hakkında konuşurken yanlışlıkla "Irak'ın işgali" ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Bush yanlışlıkla 'Irak'ın haksız ve acımasız işgalini' kınadı

Eski ABD Başkanı George W. Bush, Ukrayna savaşı hakkında konuşurken yanlışlıkla "Irak'ın işgali" ifadesini kullandı.

Dallas'ta bir etkinlikte konuşan Bush, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tek başına Ukrayna'yı işgale karar verdiğini anlatmaya çalışırken, "tamamen haksız ve acımasız bir şekilde Irak'ın işgalini başlatmak üzere" sözlerini sarf etti.

Hatasının hemen farkına varan Bush, "Ukrayna" diye düzeltme yaptı ve kendisiyle dalga geçerek alarak 75 yaşında olduğunu vurguladı.

George W. Bush, ABD önderliğindeki koalisyon güçleri 19 Mart 2003'te Irak'ı işgal ettiğinde ülkesinin başkandı.

Bush, bir üniversitenin kendi adını taşıyan enstitüsünde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'da seçimler hileli. Siyasi muhalifler hapse atılıyor ya da seçim sürecinden bertaraf ediliyor. Bunun sonucu, Rusya'da denge ve denetleme olmaması ve tek bir adamın kararıyla Irak'ın haksız ve acımasızca işgal edilmesidir... Yani, Ukrayna'nın. Irak diyorum. Her neyse. Yaş 75."

21 Mart 2003'te Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı bombalanmıştı

Bush yönetimi, dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin'in ülkede kitle imha silahları depoladığı iddiasıyla, İngiltere Başbakanı Tony Blair ile Irak'ın işgalini temellendirmeye çalışmıştı.

Daha sonra bu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıkmıştı.

İngiliz askerler Basra'yı terk etmeye çalışan sivilleri kontrol noktasında arıyor - 30 Mart 2003

Irak savaşının ardından ABD, Kanada ve Iraklı akademisyenlerin yaptığı bir araştırmada, 2003-2011 yılları arasında savaşa bağlı nedenlerden 461 bin kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

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