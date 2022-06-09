HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Eski ABD Başkanı Donald Trump ve çocukları anlaştı! Gelecek ay ifade verecekler

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve çocukları anlaştı! Gelecek ay ifade verecekler

09.06.2022 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ve kızı Ivanka Trump ile New York Başsavcılığına gelecek aydan itibaren ifade vermek üzere anlaşmaya vardığı açıklandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve çocukları anlaştı! Gelecek ay ifade verecekler

New York'ta mahkemeye sunulan ortak bir anlaşmada, Trump ve çocuklarının ifade için perşembe günü sona eren sürenin uzatılması halinde 15 Temmuz'dan itibaren New York Başsavcısı Letitia james'ın sorularını yanıtlamayı kabul ettikleri belirtildi.

Anlaşma, Trump'ın Başsavcı James'in üç yıllık soruşturmasını durdurmak için uzun süre direnmesinin ardından geldi.

Tarafların karşılıklı imzaladığı anlaşmaya göre, Trump'ın hala ifade vermesini gerektiren kararı bozması için New York Temyiz Mahkemesine başvurma hakkı bulunduğu bildirildi.

Başsavcı James'ın ofisi, daha öncekilerin aksine şartname hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

fd

DAVA SÜRECİ

New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin on yıldan fazla süredir finansal tablolarda yanlış yansıtıldığını iddia ettiği soruşturma kapsamında Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmıştı.

Trump ve avukatları her seferinde karara itiraz etmiş, başsavcılığın istediği belgelerin kendilerinde bulunmadığını beyan etmişti.

Uzun bir süreç sonrasında iki hafta önce, New York Eyalet Temyiz Mahkemesi soruşturmayla ilgili Trump'ın mahkemeye gelerek ifade vermesi gerektiği kararını onaylamıştı.

Bir gün sonra da federal bir yargıç, Trump'ın, James'in kendisi hakkında yürüttüğü soruşturmayı durdurmak için mahkeme kararı çıkartma girişimini olumsuz yanıtlamıştı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Dünya En Ciddi Krizin Eşiğinde”"Dünya En Ciddi Krizin Eşiğinde”
BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...
Nuray'ı katleden cani: Zayıf olduğu için bana direnemediNuray'ı katleden cani: Zayıf olduğu için bana direnemedi
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Nuray'ı katleden cani: Zayıf olduğu için bana direnemedi

Nuray'ı katleden cani: Zayıf olduğu için bana direnemedi

Fiyat farkı isyan ettirdi: 'Hakkımızı helal etmiyoruz'

Fiyat farkı isyan ettirdi: 'Hakkımızı helal etmiyoruz'

BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...

BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...

Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...

Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'daki ABD üslerine tepki: Bunu yemezler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'daki ABD üslerine tepki: Bunu yemezler...

İlginizi Çekebilir

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.